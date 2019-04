Staugefahr: 8000 Meter Gleise werden in Wien neu

In der Osterwoche nehmen die Gleisbauarbeiten der Wiener Linien Fahrt auf: An rund 40 Stellen sollen in den kommenden Monaten die Gleise erneuert werden. Dabei werden insgesamt 8000 Meter Gleiskörper neu verlegt. Es kommt dadurch zu Behinderungen im Öffi- und Pkw-Verkehr.

Am Ring laufen die Gleisbauarbeiten bereits. Über Ostern tauschen die Arbeiter nun 200 Meter Schienen und vier Weichen am Schotten- und Universitätsring. Jene werden vor allem auf der Innenseite der Straßenbahn Richtung Innenstadt verlegt.

Straßenbahnen werden umgeleitet

Die Straßenbahnlinien 1, 71 und D werden deshalb kurzgeführt oder umgeleitet. Die Linie 1 wird über Stubenring – Parkring – Schubertring umgeleitet. Die Linie 71 fährt zwischen Zentralfriedhof, 3. Tor und dem Schwarzenbergplatz. Die Linie D ist geteilt.

Sie fährt zwischen Alfred-Adler-Straße und Ring, Volkstheater sowie zwischen Börse und Nußdorf, Beethovengang. Die Vienna Ring Tram ist währenddessen eingestellt.

Auch die Autofahrer bleiben von den Umbauarbeiten nicht verschont: Bereits seit Ende März sind auf dem Schottenring zwei Fahrstreifen gesperrt – bislang aber nur in der Nacht. Ab Freitag wird das zumindest über das Osterwochenende auch tagsüber der Fall sein. Eine Fahrspur wird ab Montag dann weiterhin für Autos gesperrt bleiben.