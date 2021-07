Erste Reisewelle: Wartezeiten an den Grenzen

Bis zu zwei Stunden Verzögerung

Bei der Einreise nach Österreich mussten sich Autofahrer Samstagvormittag von Deutschland kommend am Autobahngrenzübergang Suben (A8) bis zu zwei Stunden lang gedulden. Bei der Ausreise Richtung Slowenien betrug die Wartezeit vor dem Karawanken Tunnel (A11) etwa eine Stunde.

Zwei Stunden Wartezeit wurden dem ÖAMTC auf der Fahrt nach Kroatien auf der Verbindung Marburg - Zagreb vor dem slowenisch/kroatischen Grenzübergang Gruskovje/Macelj gemeldet. Im oberitalienischen Kanaltal führt eine Baustelle auf der A23 bei Carnia zu längeren Verzögerungen auf der Fahrt Richtung Udine.

Innerhalb Österreichs lief der Verkehr in den Vormittagsstunden laut ÖAMTC meist recht flüssig, Zähen Ablauf und Verzögerungen gab es allerdings schon in Tirol abschnittsweise auf der Fernpass-Strecke (B179) und in Salzburg auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Zederhaus und St. Michael.