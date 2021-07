Achtung, Stillstand: Wo an diesem Wochenende Staus drohen

Wie schnell sich Staus bilden können, zeigte sich Donnerstagabend an den Grenzübergängen zu Kroatien. Unerwartet änderten die Behörden des beliebten Urlaubslandes nämlich die Enreisebestimmungen.

In den vergangenen Wochen durften EU-Bürger ohne jegliche Nachweise (genesen, getestet oder geimpft) über die Grenze, seit 1. Juli verlangt jedoch auch Kroatien den "Grünen Pass". Das überraschte viele Reisende, vor allem an den Grenzgängen von Ungarn nach Kroatien - es kam zu stundenlangen Wartezeiten.

Ferienbeginn

Auch für dieses Wochenende wird auf den Verkehrverbindungen in Richtung Süden sehr viel los sein: In Österreich starten Wien, Niederösterreich und das Burgenland in die Sommerferien, in Deutschland das Bundesland Nordrhein-Westfalen, mehrere andere deutsche Bundesländer sind ebenfalls schon in den Schulsommerferien.

Dazu kommt der Zustrom zum "Großen Preis von Österreich" im obersteirischen Spielberg, ein Formel-1-Rennen, zu dem sich Tausende Niederländer auf den Weg machen.

Diese Strecken könnten laut ÖAMTC besonders anfällig für Wartezeiten sein:

Brennerautobahn ( A 13), speziell an den Mautstellen in Schönberg und Sterzing

Fernpassbundesstraße (B 179)

Pyhrnautobahn ( A 9) im Bereich der Mautstelle Bosruck

Ostautobahn ( A 4) beim Gegenverkehrsbereich Fischamend - Bruck-Ost

Südautobahn (A 2) im Gegenverkehrsbereich auf der Pack (Packsattel - Bad St. Leonhard)

Tauernautobahn (A 10), vor allem vor dem Tunnelabschnitt bei Werfen

Auch der Autobahnabschnitt von Villach bis Udine ( A 23) dürfte wegen eines einspurigen Teils bei Gemona Probleme machen.