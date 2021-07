Heute Demo in Wien gegen "fossiles Megaprojekt" Lobau-Autobahn

"Wer eine Autobahn durch ein wertvolles Naturschutzgebiet plant, ignoriert die dringendsten Krisen unserer Zeit. Sowohl die Klima- als auch die Artenkrise werden durch die Verbauung massiv befeuert, auch die Belastung für unsere Gesundheit steigt durch Hitzestau, Lärm und Luftverschmutzung", sagte Maria Schachinger vom WWF. Eine Autobahn habe unter einem Naturschutzgebiet "nichts verloren".

Demonstration startet um 17 Uhr

Zusätzlich fordern auch Global 2000 und "Virus" einen Stopp des Straßenbauprojekts. Alle genannten Organisationen unterstützen auch die von Fridays for Future organisierte Demonstration unter dem Motto "Highway to Hell – Großdemo gegen die Lobauautobahn“, die am heutigen Freitag um 17 Uhr am Karlsplatz startet. Mindestens 5.000 Teilnehmende werden erwartet.

"Wir wollen ein klares Zeichen für eine lebenswerte Stadt setzen, die Lobau erhalten und uns für eine klima- und sozialgerechte Verkehrswende einsetzen", betonten die Organisatoren. Man brauche keine neuen Autobahnen, sondern einen Öffi-Ausbau, insbesondere in den Wiener Randgebieten, um Mobilitätslösungen für Pendelnde zu ermöglichen.

Die Demonstration führt über Getreidemarkt, Museumstraße, Auerspergstraße, Landesgerichtsstraße und Felderstraße zum Rathausplatz. Nach einer Zwischenkundgebung geht es über den Ring und die Löwelstraße zur Abschlusskundgebung am Ballhausplatz. Entlang der gesamten Route ist mit Verzögerungen - auch im öffentlichen Verkehr - zu rechnen. Zahlreiche Linien werden entweder kurzgeführt, umgeleitet oder eingestellt. Der Ring wird für die Demo teilweise gesperrt.