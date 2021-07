Gewessler stoppt Straßenprojekte: Heftige Kritik aus der Ostregion

Den Stein ins Rollen gebracht hat der Wiener Standortanwalt Alexander Biach, der bezüglich einiger Straßenprojekte in der Bundeshauptstadt nachgeforscht hatte. Daraufhin wandte sich die Stadt wegen des Projekts der Wiener Außenring-Schnellstraße S1 an die Asfinag und erhielt von den Geschäftsführern Alexander Walcher und Andreas Fromm folgende Antwort: „Aktuell werden die Neubau- und Kapazitätserweiterungsprojekte des Bauprogramms der Asfinag im BMK einer umfassenden Evaluierung in Hinblick auf die Zielsetzungen des Regierungsprogramms 2020 unterzogen („Bauprogramm der Zukunft“).

Seitens der Eigentümerin wurde in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass bis zum Abschluss der Evaluierung u. a. keine öffentlich-rechtlichen Anzeigen oder Bauausschreibungen vorzunehmen sind.“ Deswegen könne man auch keinen Baubeginn nennen.

Zu diesem Zeitpunkt sollen sich auch bereits einige Verantwortungsträger aus der Asfinag bei Ländervertretern gemeldet haben, um ihre Sorge über das Vorgehen der Ministerin zu deponieren. Unmut darüber gibt es in ganz Österreich, öffentlich artikuliert wurde er vorerst nur in der Ostregion. In Wien etwa der Abschnitt der S1 von Süßenbrunn nach Groß-Enzersdorf, obwohl dafür bereits ein gültiger UVP-Bescheid vorliegt. In Niederösterreich die Marchfeld-Schnellstraße S8 oder die S34 bei St. Pölten. Im Burgenland geht es um den Sicherheitsausbau der Mattersburger Schnellstraße S4 oder den Ausbau der S31.

Am Abend schloss sich dann auch noch Oberösterreichs Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) der Kritik an. Er bangt um den Ausbau der S10 und den Sicherheitsausbau der Stadtautobahn A7.