Gewessler stoppt Straßenprojekte, Sima fürchtet um Stadtstraße

Kurz vor der Zielgeraden tut sich im umstrittenen Projekt Stadtstraße eine weitere Hürde auf. Die geplante Verbindung von der Tangente (A23) zur ebenfalls in Planung befindlichen S1-Spange Seestadt Aspern sei durch den jüngsten „De-facto-Baustopp“ für Asfinag-Projekte von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) in Gefahr, sagt Wiens Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) zum KURIER. Und das sei in mehrerlei Hinsicht problematisch.

Grundsätzlich ist die Stadtstraße auf Schiene: 2020 gab das Bundesverwaltungsgericht nach Einsprüchen von Projektgegnern grünes Licht für den Bau. Im heurigen April genehmigte der zuständige Gemeinderatsausschuss 460 Millionen Euro dafür.

Beim Höchstgericht ist zwar noch ein Verfahren anhängig, die Stadt darf und will Ende des Jahres dennoch zu bauen beginnen. Die Arbeiten dafür wurden bereits ausgeschrieben.