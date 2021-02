Lobau: Der Dschungel am Rande der Großstadt

Am wenigsten mag Andreas Januskovecz den Sommer in der Lobau: „Da schwitzt man einfach zu sehr.“ Abkühlung verschaffen dann die Wildbadeplätze wie die Dechant- oder Panozzalacke. Doch auch außerhalb des Wassers hat die Lobau in der heißen Jahreszeit ihren Reiz: „Auf der einen Seite haben wir hier die Heißlände – da fühlen sie sich wie in der afrikanischen Savanne. Hier blühen seltene Orchideen und mit viel Geduld entdeckt man die Gottesanbeterin. Auf der anderen Seite haben sie im dichten, feuchten Auwald das Gefühl, im Amazonas zu leben. Nervende Gelsen inklusive.“

Wieder einen ganz anderen Eindruck haben die Besucher im Herbst: „Das Laub erstrahlt in unterschiedlichen Schattierungen von Gelb über Orange bis hin zu sattem Rot“, weiß Januskovecz. Selbst wenn der Himmel grau ist, sorgt das bunte Laub dafür, dass die Spaziergänger nicht in eine Herbstdepression verfallen.