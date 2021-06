Menschen, die in Wien die Öffis nutzen, müssen seit geraumer Zeit einige durch Bauarbeiten verursachte Einschränkungen in Kauf nehmen. In den Sommermonaten wird es solche auch verstärkt für den Kfz-Verkehr geben. Wobei es hier zum Teil durchaus Zusammenhänge gibt.

So wird im Bereich Getreidemarkt und Museumsstraße ("2er-Linie") die U2-Tunneldecke saniert, was auch an der Oberfläche Sperren bedingt. Am Franz-Josefs-Kai werden ähnliche Arbeiten durchgeführt.

Teilsperre der U2

Die Bauarbeiten für die Verlängerung der U2 bzw. die neue U5 sind bereits angelaufen, was etwa eine Teilsperre der U2 zur Folge hatte. Auf die Straßenverbindungen wirkt sich das durch Umleitungen im Bereich Rathaus oder auf dem Matzleinsdorfer Platz aus.

2er-Linie eingeschränkt

Vom 5. Juli bis 5. September wird in mehreren Phasen aber auch die 2er-Linie nur eingeschränkt befahrbar sein, wie Baustellenkoordinator Peter Lenz und der Geschäftsführer der Wiener Linien, Günter Steinbauer, in einer Pressekonferenz erläuterten.

Zum Auftakt wird dabei die Fahrtrichtung vom Getreidemarkt Richtung Rathaus gesperrt. Die Zufahrt zur Neustiftgasse wird über den Ring erfolgen. In weiterer Folge werden Fahrspuren dann wieder sukzessive geöffnet. In Fahrtrichtung Karlsplatz wird die Strecke für Autobenutzer die gesamte Zeit befahrbar sein. Allerdings wird es zu Einengungen oder Verschwenkungen kommen.