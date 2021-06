Dauerbaustelle am Matzleinsdorfer Platz

Aktuelle Baustellen

Derzeit ist bis 1. November die Hauptfahrbahn des Inneren Margaretengürtels gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen im Bereich der Unterführung auf je einer Fahrspur auf der Fahrbahnseite des Äußeren Margaretengürtels geführt.

Außerdem wird momentan ebenfalls bis November der Abschnitt zwischen dem Margaretengürtel und der Wiedner Hauptstraße beziehungsweise der Reinprechtsdorfer Straße anders geregelt: In Fahrtrichtung stadteinwärts verbleiben eine Fahrspur und ein Radfahrstreifen. Stadtauswärts sind eine Geradeausspur und eine Linksabbiegespur eingerichtet.

Bis Ende des Jahres ist die Reinprechtsdorfer Straße stadteinwärts ab Höhe Matzleinsdorfer Platz gesperrt und von der Margaretenstraße bis und in Richtung Wiedner Hauptstraße als Einbahn geführt.

Unter der Gleisbrücke der ÖBB ist bis 2028 eine der beiden Linksabbiegespuren in Fahrtrichtung Gudrunstraße gesperrt. Bis zum 31. Oktober werden zusätzlich in den Nächten von Montag bis Freitag, jeweils von 20 Uhr bis 5 Uhr und an den Wochenenden von Samstag von 18 Uhr bis Sonntag 16 Uhr Fahrspuren gesperrt.