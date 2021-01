Matzleinsdorfer Platz: Ein Blick in den Abgrund des U-Bahn-Baus

Die riesige Grube, die gut hinter Bauzäunen versteckt ist, ist 65 Meter lang, 35 Meter breit und geht 30 Meter in die Tiefe. Für den Ausbau der U2 ist sie von enormer Bedeutung: Sie ist der Ausgangspunkt der neuen Trasse, die im Untergrund verlaufen wird.

170 Betonmischwägen

Nur wenige Meter von dieser Stelle entfernt steht am Montag Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) in nagelneuen grünen Gummistiefeln am Boden der Baugrube. Mit Günter Steinbauer, Geschäftsführer der Wiener Linien, bestaunt er einen Meilenstein: Ein Drittel der zwei Meter dicken Bodenplatte des Schachts ist fertig betoniert.

„Das hat zwölf Stunden gedauert, wir haben 170 Betonmischwägen gebraucht“, sagt Baustellenleiter Martin Kronberger.