Wie das Großprojekt U2/U5-Ausbau getaktet ist

Was genau wird beim Rathaus gebaut?Zunächst wird eine Umleitung für den Verkehr eingerichtet (siehe Artikel rechts unten). Dann beginnen die Wiener Linien, rund um den Frankhplatz und in der Landesgerichtsstraße bis zu 25 Meter tief in den Untergrund zu graben. Und zwar, um dort zwei Dinge zu tun: Erstens bauen sie die neue Station Frankh-platz, die vorläufige Endstation der U5. Zweitens errichten sie unter der bestehenden U2-Station Rathaus die neue U2-Station Rathaus.

Das hat den Hintergrund, dass die U2 einen neuen Tunnel bekommt und ihre bestehende Trasse samt Stationen zwischen Karlsplatz und Rathaus an die U5 abtritt. Damit die vollautomatische türkise Linie dort halten kann, müssen etwa die Bahnsteigkanten mit Türen versehen werden. Das passiert ab Ende Mai. Die U2 ist dann für 23 Monate ab der Station Schottentor gesperrt.

Zuerst geht man also die Stationen an. Wann kommen die neuen Tunnel?Die Tunnel werden erst gebaut, wenn die Stationen im Rohbau fertig sind. So ist gewährleistet, dass sich die Röhre – salopp formuliert – an der richtigen Stelle befindet und man nicht an der Station vorbei gräbt.

Die U5 betrifft das nicht, denn für sie muss keine neue Röhre gebaut werden: Sie gelangt vom Rathaus auf der bereits existierenden U2-Trasse unter der Landesgerichts- und der Universitätsstraße so gut wie direkt zum Frankhplatz.

Für die Verlängerung der U2 aber wird zwischen Schottentor und Matzleinsdorfer Platz ein neuer Tunnel gegraben. Beim Matzleinsdorfer Platz haben die Vorarbeiten dafür (und auch für jene an der Station) im Jahr 2018 begonnen, im Mai legt man auch beim Schottentor los. Die Stationen dazwischen (Neubau- und Pilgramgasse) werden im 1. Quartal 2021 in Angriff genommen.