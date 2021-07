Ist es glaubwürdig, wenn man sagt, man baut aus Rücksicht vor dem Klima nur noch das Allernötigste?

Nur noch diese eine Straße, dann ist Schluss? Das geht ja immer so weiter. In Österreich kommt man derzeit schon mit dem Auto zu jedem Punkt – wir haben das verhältnismäßig längste Straßennetz Europas. Was wir in Österreich Stau nennen, ist nichts im Vergleich zu vielen anderen Ländern.

Was schlagen Sie vor?

Ein Umdenken: Momentan ist alles auf den Individualverkehr ausgerichtet – grüne Welle gibt es nur für Autos. In Straßburg beispielsweise sind die Ampeln so geschaltet, dass die Straßenbahn ohne Stopp von Station zu Station fahren kann und die Passagiere keine Zeit verlieren. Das ist auch ein Signal an die Bevölkerung, wo die Prioritäten liegen.