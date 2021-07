Warum Grüne und ÖVP um „Klima-Lockdown“ und Eisbären streiten

Für Außenstehende ist der Konflikt jedenfalls nicht leicht zu durchschauen – noch dazu, wo sich beide Koalitionspartner auf das Regierungsprogramm berufen.

Ein Blick in das mehr als 326 Seiten starke Konvolut zeigt, dass beides gilt: Da ist zum einen festgehalten, dass Mobilität ein „Grundbedürfnis“ der Menschen sei – dementsprechend muss und soll alles getan werden, sie zu erhalten und zu ermöglichen.

Gleichzeitig steht auf Seite 121 ganz unmissverständlich, dass das „Klimaziel“ als „übergeordnete“ und „verbindliche“ Handlungsanleitung“ für die gesamte Verkehrsplanung gilt.

Mit anderen Worten: Das im Regierungsprogramm an mehreren Stellen und in dicken Lettern festgehaltene Ziel, wonach Österreich 2040 klimaneutral sein muss und in spätestens neun Jahren nicht zwölf, sondern nur noch zweieinhalb Hektar am Tag verbauen und versiegeln darf, ist eine zwingende Vorgabe für alle Projekte. Und das bedeutet: Der Straßenbau wird auf das absolut nötige Maß reduziert.

Österreichs Klimaforscher beobachten die Debatte mit „Freude“, wie der Vorstand des wichtigsten Forschernetzwerkes, des „Climate Change Centre Austria“, kurz CCCA, nun erklärt hat. Dass die Regierung inhaltlich auf die Klimadiskussion eingehe, sei zu begrüßen.

Und die Regierung? Sie betont, der aktuelle Streit sei zwar nicht ideal, aber trotz allem keine Belastung für das Koalitionsklima. Oder, um es ganz genau zu sagen: Er sei keine „große Belastung“.