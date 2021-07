Kurz gegen Gewessler: "Genehmigte Projekte werden durchgeführt"

Kanzler Sebastian Kurz ist dennoch zuversichtlich, dass sich der Konflikt bereinigen lässt: „Ich bin optimistisch, weil am Ende des Tages geht es um den Hausverstand.“ Was Bernhard Ebner, ÖVP-Abgeordneter und Landesgeschäftsführer in NÖ, mit dem Nachsatz ergänzte: „Auch Elektroautos brauchen eine Straße.“ Gleichzeitig versicherte er, dass Niederösterreich weiter an der S8 festhalten werde.

Rechtliche Schritte

Im Hintergrund wird mittlerweile darüber diskutiert, welche rechtliche Schritte möglich sind, falls Umweltministerin Gewessler die Straßenprojekte tatsächlich streicht. Immerhin habe es jahrelange Vorarbeiten gegeben, und ein Baustart war von der Asfinag bereits in Aussicht gestellt worden. Offen ausgesprochen hat das bis jetzt nur Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) im Hinblick auf den Lobautunnel für die Schnellstraße S1.

Dass der von Leonore Gewessler angeordnete Baustopp die Koalition belastet, wurde am Freitag im Parlament deutlich. Da war die FPÖ mit einem Antrag in den Verkehrsausschuss gekommen, in dem die Ministerin aufgefordert wird, die Anordnung an die Asfinag wieder aufzuheben. Der Text war ident mit jenem eines Dringlichkeitsantrages, der eine Woche zuvor im Landtag in Niederösterreich von der ÖVP eingebracht und mehrheitlich beschlossen worden war. Auf Bundesebene stimmten die ÖVP-Nationalratsabgeordneten dagegen, um nur ja nicht den Koalitionsfrieden im Parlament zu gefährden.