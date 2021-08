Slowenien verschärft Regeln: 3G-Nachweis auch bei Durchreise

Schon vor einem Monat war die Regeln angekündigt worden, jetzt kommt sie offenbar wirklich: Slowenien verlangt beim Grenzübertritt einen 3G-Nachweis (geimpft, genesen, getestet). Die Regel gilt ab kommendem Montag, 16. August.

Das gilt nicht nur für jene, die in Slowenien urlauben wollen, sondern auch für Urlauber auf der Durchreise, etwa nach Kroatien. Allerdings braucht man in Kroatien ohnehin eines der drei G.

Der Nachweis kann mit dem EU-weit gültigen Grünen Pass erbracht werden, akzeptiert wird aber auch ein ausgedrucktes Zertifikat mit QR-Code. Bei der Gültigkeit der Impfung gelten verschiedene Fristen: Für Biontech/Pfizer gilt ab dem 7. Tag nach der zweiten Dosis, Moderna am 14. Tag, Astra Zeneca am 21. Tag nach der ersten Impfung und Johnson & Johnson am 14. Tag nach der Impfung.