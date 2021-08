Mückstein: "Müssen uns gut auf den Herbst vorbereiten"

1.005 Corona-Neuinfektionen wurden in den letzten 24 Stunden in Österreich registriert. Das ist der höchste Wert seit drei Monaten. Zuletzt war die Zahl an Neuinfektionen am 12. Mai vierstellig.

Auch die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern ist weiter gestiegen. Aktuell müssen 205 Patienten stationär behandelt werden, so viele wie zuletzt Ende Juni.

Mehr dazu hier: