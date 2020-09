Tirol auf roter Liste: Länder besorgt; Infektionsquelle bei fast der Hälfte unklar

In Deutschland sind seit Freitag 2.507 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Wie das Robert-Koch-Institut am Samstag in der Früh mitteilte, liegt die Gesamtzahl nun bei 282.730. Neun weitere Menschen starben, die positiv getestet wurden. Die vom RKI errechnete Zahl der Todesfälle stieg damit auf 9.452.

Am Freitag war die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland bei 2.153 gelegen, nach 2.143 am Donnerstag, 1.769 am Mittwoch und 1.821 am Dienstag.