Hochzeits-Cluster in NÖ: 38 positive Fälle, Verwaltungsstrafen möglich

Seit gestern leuchtet die Ampel im Bezirk Gmünd orange. Waren es laut Dashboard des Gesundheitsministerium bis vor zehn Tagen insgesamt 18 Personen seit dem Beginn der Corona-Krise, die ein positives Covid-19-Testergebnis hatten, sind es mit Stand Freitagfrüh 72.

38 davon sind dem Cluster zuzuordnen, der sich rund um eine türkische Hochzeit am 12. September in der Stadthalle Schrems gebildet hat. "Drei Tage nach der Hochzeit tauchten die ersten Fälle auf. Niemand der Befragten gab beim Contact Tracing als Quelle einer möglichen Infektion die Hochzeit an. Das war das grundsätzliche Problem, so wussten wir zunächst nichts davon", erzählt Stefan Grusch, der Bezirkshauptmann von Gmünd. Erst an diesem Montag - also mehr als eine Woche nach dem Fest - sei bekannt geworden, dass einige der positiv getesteten Personen, bei denen "der Anteil jener mit türkischem Namen sehr hoch war" Gäste bei der Schremser Hochzeit waren. Dadurch sei das Contact Tracing verzögert worden.