NÖ: Polit-Hickhack rund um Cluster nach türkischer Hochzeit

Nach der türkischen Hochzeit am 12. September in der Stadthalle Schrems, rund um die sich ein Cluster mit mittlerweile 27 positiv Getesteten gebildet hat, wird die Kritik am Bürgermeister Karl Harrer (SPÖ) immer lauter – zumindest von der politischen Gegenseite. Zunächst wetterte VP-Abgeordneter Lukas Brandweiner in sozialen Medien gegen den Ortschef – er hätte die Hochzeit, zu der 700 Personen gekommen waren, nicht genehmigen dürfen.