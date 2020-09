Deutschland erklärt auch Tirol zu "Risikogebiet"

Die deutsche Bundesregierung hat Tirol, ganz Tschechien, Luxemburg wegen rasant steigender Infektionszahlen zu Corona-Risikogebieten erklärt. Die Risikoliste des Robert Koch-Instituts wurde am Freitag entsprechend aktualisiert.

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 67 Neuinfektionen hinzugekommen, 52 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. Insgesamt überstanden 5.235 Menschen die Virus-Infektion, teilte das Land Freitagabend mit. Die Situation in den Spitälern blieb stabil: 25 Corona-Patienten wurden dort behandelt, fünf benötigten intensivmedizinische Betreuung. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, blieb mit 109 unverändert.

Die meisten Infektionen gab es nach wie vor in der Stadt Innsbruck mit 175 Fällen, gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land mit 109. Im Bezirk Schwaz waren 95 Menschen infiziert. Im Bundesland wurden bisher 141.767 Tests durchgeführt.