Länderspezifische Corona-Warnungen: Wie landet man auf der Risikoliste?

Für den heimischen Tourismus hagelt es jüngst beinahe täglich schlechte Nachrichten: Seit Mittwoch gilt Vorarlberg für Deutschland als Corona-Risikogebiet, zuvor – am 16. September – war das bereits für Wien beschlossen worden. Die Niederlande sprachen Reisewarnungen für Wien und die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck aus; Belgien und Dänemark erklärten Ähnliches. In Großbritannien oder Norwegen müssen österreichische Einreisende in Quarantäne, in der Schweiz gilt das für Wiener. Andere Länder, etwa Ungarn oder Zypern, haben ihre Grenzen bis auf wenige Ausnahmen für Ausländer dichtgemacht.

In alphabetischer Reihenfolge sortiert, weist das Robert Koch-Institut (RKI) all jene Länder aus, die Deutschland derzeit als Risikogebiete einstuft. Darunter auch Teile Österreichs. Die Liste wird kritisch beäugt; die darauf befindlichen Länder müssen mit teils empfindlichen wirtschaftlichen Einbußen rechnen. Die Infektionsbehörde gilt innerhalb Europas als renommiert, andere Länder scheinen auf die dort gelisteten Länder und Regionen zu schielen.

Trends analysieren

Wer dort landet, entscheidet nicht das RKI selbst, heißt es auf Anfrage des KURIER. Man sei lediglich das "veröffentlichende Organ". Auf der Homepage ist aber nachzulesen, wie die Einstufung zustande kommt. Sie erfolgt "nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesministerium für Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat".

Die Bundesregierung überprüfe zusammen mit den genannten Organen "die Einstufung fortlaufend", bestätigt eine Sprecherin des Bundesministeriums für Gesundheit dem KURIER. Konkret basiere die Einstufung auf einer zweistufigen Bewertung. "Zunächst wird festgestellt, in welchen Staaten/Regionen es in den letzten sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gab", so die Sprecherin.

Wien liegt in der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner mit 134,52 Neuinfektionen aktuell deutlich darüber. Das Bundesland Vorarlberg mit 69,25 Infizierten pro 100.000 Einwohner in der Sieben-Tages-Inzidenz ebenfalls. Die absoluten Zahlen der Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen liegen in Wien bei 2.571 und in Vorarlberg bei 275.

Allerdings müssten nach deutscher Rechnung auch Niederösterreich mit 57,59 Infizierten sowie Tirol mit 65,07 Infizierten in der Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner auf der Liste stehen. Warum dem nicht so ist, ist unklar.