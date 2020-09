Schweiz setzt Niederösterreich und Oberösterreich auf "rote Liste"

Nach Wien setzt die Schweiz nun auch Oberösterreich und Niederösterreich auf die Liste der Risikoländer.

Das dürfte bedeuten, dass sich alle, die sich in den letzten 14 Tagen vor der Einreise in die Schweiz in Wien, Oberösterreich oder Niederösterreich aufgehalten haben, für zehn Tage in Quarantäne begeben müssen. Diese Quarantänepflicht wird auch von einem aktuellen, negativen Covid-19-Test nicht aufgehoben.

Mehr dazu in Kürze.