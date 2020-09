Was Einreise nach Deutschland aus Österreichs Risikogebieten bedeutet

Was bedeutet das für Reisen aus Deutschland in beide Länder?

Wer in einen nicht zum Risiko-Gebiet erklärten Teil der Länder fährt, für den ändert sich nichts. Das gilt auch, wenn ein Risikogebiet nur durchquert wird.

Fährt man in ein Risikogebiet, gibt es verschiedene Möglichkeiten: Keine Auswirkungen gibt es bei beruflichen Reisen, die weniger als 48 Stunden dauern. Auch private Reisen, die weniger als 48 Stunden dauern sind theoretisch ohne Quarantäne möglich, allerdings nur dann, wenn sie nicht "der privaten Teilnahme an einer kulturellen Veranstaltung, einem Sportereignis, einer öffentlichen Festivität oder einer sonstigen Freizeitveranstaltung gedient" haben, wie es in der bayerischen Einreise-Quarantäneverordnung steht.

Wer entweder privat an einer solchen Veranstaltung teilgenommen hat oder länger als 48 Stunden im Risikogebiet war, muss eigentlich 14 Tage in Quarantäne. Dabei gibt es Ausnahmen: Wer bei Einreise einen negativen Test vorlegen kann, der weniger als 48 Stunden alt ist, muss erst gar nicht in Quarantäne und wer sich nach der Einreise testen lässt, für den endet sie mit einem negativen Ergebnis. Beides gilt aber nur, wenn man symptomfrei ist.

Was ist mit Berufspendlern?

Zehntausende Menschen pendeln aus den Grenzregionen nach Bayern. Auch für sie kommt es auf die Dauer des Aufenthalts im Risikogebiet an. Sind sie dort weniger als 48 Stunden am Stück und haben keine Symptome, müssen sie nicht in Quarantäne.