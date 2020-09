714 Neuinfektionen in Österreich

Gestern, Freitag, informierte Gesundheitsminister Rudolf Anschober über die aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Es sei derzeit in Österreich eine Stabilisierung der Zahl an Neuinfektionen eingetreten - allerdings auf sehr hohem Niveau. "Wir müssen mit den Zahlen wieder runter", so Anschober.

Insofern sind die neuen Werte ein sehr kleiner Grund zu Optimismus. Während an den vergangenen Samstagen 813 bzw. 869 neue Corona-Fälle registriert wurden, gab es diesmal von Freitag auf Samstag österreichweit 714 Neuinfektionen.

Anschober appellierte, "jetzt zur Corona-App des Roten Kreuzes zu greifen". Nach einer "etwas unglücklichen Debatte" über die App hoffe man, nun damit "in die Breite" gehen zu können. Über die Corona-Ampel, die sich in der zweiten Entwicklungsstufe befinde, sagte Anschober: "Die Risikoanalyse funktioniert hervorragend."