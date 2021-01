Studie: Sechs Monate Schutz nach Erkrankung; Kurz erwartet AstraZeneca-Zulassung "nächste Woche"

Das Warten auf den neuen James-Bond-Film geht weiter. Die 007-Macher teilten in der Nacht zu Freitag mit, dass "Keine Zeit zu sterben" (Originaltitel: "No Time To Die") weltweit nun erst am 8. Oktober in die Kinos kommen soll. Der Start des Agententhrillers mit Daniel Craig musste bereits mehrfach wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie verschoben werden.

Der 25. Bond-Film war einer der ersten, dessen Starttermin wegen der Pandemie verlegt wurde. Seitdem folgten zahlreiche andere Kinofilme, darunter Hollywood-Blockbuster wie "Top Gun Maverick" oder "Black Widow". Warner kündigte unterdessen an, in diesem Jahr alle seine Filme, darunter "Godzilla vs Kong", "Dune" und "Matrix 4" parallel in US-Kinos und beim eigenen Streamingdienst HBOMax starten zu lassen. Das sorgte in der Kinobranche für Empörung.