Ärztin verlor nach Auftritt bei Corona-Demo ihre Jobs

Am Sonntag trat die Amtsärztin von Jennersdorf bei einer Corona-Demo in Oberwart auf und redete sieben Minuten lang: Gegen die "Gesundheitsdiktatur", gegen die "Pharmadiktatur" und über die Impfungen, die die "Alten in den Heimen erledigen" würden. Davon gibt es einen Videomitschnitt.

Dienstfrei gestellt

Das hat nun schwerwiegende Folgen für Alexandra Koller: Das Land Burgenland teilte mit, die Medizinerin dienstfrei zu stellen. Die Therme Bad Waltersdorf, in der Koller zusätzlich als Kurärztin arbeitet, löste den Dienstvertrag mit sofortiger Wirkung. "Wir distanzieren uns von solchen Aussagen", begründet Thermenchef Gernot Deutsch. Auch er stellte die Medizinerin dienstfrei.