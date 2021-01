Ärztin wetterte bei Corona-Demo gegen "Gesundheitsdiktatur"

Abberufung gefordert

Laut den Grünen im Burgenland ist Koller Amtsärztin in Jennersdorf. Also in einer Funktion, die auch für die Umsetzung des Impfplans bedeutend ist. Doch das passt keinesfalls zusammen, empört sich Klubobfrau Regina Petrik.

"Eine Amtsärztin hat die Impfstrategie der Landesregierung umzusetzen", betont Petrik. "Wenn dieselbe Person in der Öffentlichkeit aber gegen Impfungen wettert, ist sie ungeeignet, als Amtsärztin weiter tätig zu sein." Die Landesregierung habe Koller von ihrer Aufgabe zu entbinden.

Auf KURIER-Anfrage heißt es vom Land: "Uns sind die Umstände bekannt. Seitens des Landes werden daher in dieser Angelegenheit bereits mit Hochdruck dienst- bzw. disziplinarrechtliche Konsequenzen geprüft, die dann auch umgehend umgesetzt werden."