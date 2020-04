Wirbel um Arzt: Er hält Covid-19 für „eher milde Grippewelle“

Der Rat prüft, ob die „Vertrauenswürdigkeit eines Arztes noch gegeben ist“, beschrieb Bunda am Mittwoch das Prozedere auf KURIER-Anfrage. Danach gibt es eine Empfehlung an die Ärztekammer; letztlich entscheidet deren Führungsgremium, ob der Betreffende aus der Ärzteliste gestrichen wird. In diesem Fall dürfte er nicht mehr in Österreich praktizieren.

Einzelfall?

Derzeit steht der Tagungstermin des „Ehrenrates“ noch nicht fest. Offen bleibt auch eine andere Frage, nämlich, ob dies ein Einzelfall ist. Dazu könne er „keinen Kommentar“ abgeben, betont Kammer-Sprecher Bunda.