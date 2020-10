Corona-Leugner: Neos warnen vor "neuer Form der Radikalisierung"

Im Zuge der Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien abermals an Popularität gewonnen. Für die Neos Anlass, Augenmerk auf die im Umfeld von Corona-Leugnern, aber auch anderen Strömungen in Wien wahrgenommene Radikalisierung zu lenken.

Wien sei eine "weltoffene, tolerante und bunte Stadt", sagte Landessprecher und Wien-Wahl-Spitzenkandidat Christoph Wiederkehr im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit der renommierten Extremismusforscherin Julia Ebner und Neos-Integrationssprecher Yannick Shetty am Freitag. Diese Art zu leben werde momentan jedoch "frontal angegriffen", daher müsse "mehr zur Bekämpfung von radikalen Tendenzen in der Stadt getan werden“.

Wiederkehr bezog sich dabei sowohl auf die Auseinandersetzungen in Favoriten, nachdem türkische Rechtsradikale eine kurdische Kundgebung angegriffen hatten - aber auch auf "eine neue Form von Radikalisierung" von Corona-Leugnern und Verschwörungstheoretikern, die in den letzten Wochen in ganz Europa und auch in Wien verstärkt auf die Straße gehen.

Neue Allianz

Die per Videokonferenz aus London zugeschaltene Ebner erklärte, es habe sich eine ungewöhnliche Koalition abseits klassischer Links-Rechts-Schemata ergeben, die auch schon bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich zu beobachten gewesen sei.