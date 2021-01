Datenblatt beweist: Experten wissen nicht, wie viele Menschen geimpft sind

Etwas mehr als 160.000 Menschen in Österreich wurden bereits geimpft, noch nicht ganz zwei Prozent der Bevölkerung. Es sind nicht mehr, weil noch nicht mehr Impfdosen zur Verfügung stehen. Da kommt das nächste Problem auf uns zu: Astra Zeneca soll am 29. Jänner zugelassen werden. Derzeit sieht es aber so aus, als ob Astra Zeneca bis dahin keine profunden Daten über die Wirksamkeit ihres Vakzins für die Über-65-Jährigen liefern kann, sondern nur für die Jüngeren. Somit könnte die Zulassungsbehörde EMA den Impfstoff nur für Unter-65-Jährige empfehlen.