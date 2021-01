Corona: Antikörper sind auch kein Wundermittel

Monoklonal bedeutet, dass die eingesetzten Antikörper alle gleich sind und das Virus an einem fest definierten Ziel, dem Spike-Protein, angreifen. So wird verhindert, dass Sars-CoV-2 in die Körperzelle eindringt. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA hat bisher aber weder Regeneron noch Eli Lilly eine Zulassung erteilt – und auch Experten sehen darin kein Wundermittel im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie, die in Deutschland zuletzt tausend Tote pro Tag gefordert hat: „Antikörper haben nur dann einen Effekt, wenn sie zu Beginn der Erkrankung verabreicht werden. Je früher, desto besser“, sagt Infektiologe Heinz Burgmann von der MedUni Wien. Bei Patienten, die auf der Intensivstation liegen und künstlich beatmet werden, ist die Verabreichung nicht hilfreich. Zudem sind die Mittel sehr teuer – Deutschland bezahlte pro Dosis 2.000 Euro – und kompliziert herzustellen. "Sinnvoll ist die Verabreichung bei Hochrisikopatienten oder Menschen, die am Antikörpermangelsyndrom leiden", so Burgmann.