Eurostat 2020: 297.500 mehr Todesfälle in der EU als sonst

Von Mai bis Juli wurde in der EU eine geringere Übersterblichkeit registriert. Dann kam die nächste Welle: Von August bis September setzte ein weiterer Anstieg der Sterblichkeit ein. Die Übersterblichkeit in der EU lag im September bei plus 8 Prozent und im Oktober bei 17 Prozent über dem Durchschnitt. Der Indikator stieg im November 2020 in allen EU-Mitgliedstaaten mit verfügbaren Daten noch weiter an.

Obwohl die übermäßige Sterblichkeit während des gesamten Jahres in ganz Europa beobachtet wurde, waren die Spitzen und die Intensität der Ausbrüche in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich.

Genau Zahlen zu den einzelnen Ländern finden Sie hier.