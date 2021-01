Maskenpflicht ab Montag: Kindergärtnerinnen stürmen Drive-in-Tests

Große Aufregung herrscht seit Samstagfrüh im Kreise tausender Kindergärtnerinnen in Niederösterreich. Auf Grund der 3. Covid-19-Notmaßnahmenverordnung der Bundesregierung, die mit kommenden Montag in Kraft tritt, müssten sie mit diesem Datum mit einer FFP2-Maske ihren Dienst im Kindergarten antreten. Weil sie nur ein negativer Test vor dem Maskentragen bewahrt, wurden die Pädagoginnen und Pädagogen aufgerufen, noch an diesem Wochenende eine der neun Drive-in-Teststationen in NÖ aufzusuchen. Kurzfristig kam es deshalb am Samstag sogar zu einem erhöhten Aufkommen in den Zentren. Bei Vollbetrieb arbeiten immerhin 9.000 Personen in den nö. Kinderbetreuungszentren.

Weil die neue Notmaßnahmenverordnung erst am Donnerstag im Detail bekannt wurde, blieb kaum mehr ausreichend Zeit um die tausenden Mitarbeiter der Kindergärten über die besonderen Umstände zu informieren. Erst am Freitag konnte die Abteilung für Schulen und Kindergärten des Landes NÖ ein entsprechendes Infoschreiben an mehr als 1.500 Betreuungseinrichtungen hinaus geben.

Information kam sehr kurzfristig

Darin heißt es, dass alle Mitarbeiter elementarer Bildungseinrichtungen auf Grund der Verordnung am Montag eine FFP2-Maske im Umgang mit Kindern tragen müssen. Außerdem haben Kindergärtnerinnen und Betreuer ab 25. Jänner alle sieben Tage einen negativen Coronatest vorzuweisen. „Diese Information kam sehr kurzfristig. Deshalb wurde den Mitarbeitern noch schnell die Möglichkeit eingeräumt, sich vor dem Dienstbeginn am Montag kostenlos testen zu lassen. Ein Schreiben ist noch am Freitag hinaus gegangen“, erklärt der Sprecher von ÖVP-Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Dieter Kraus. Man wollte damit den Mitarbeitern ein besonderes Service bieten.