Corona-Hotspots: Welche Länder derzeit am meisten betroffen sind

Portugal

Im Vergleich zu anderen Ländern ist Portugal lange glimpflich durch die Pandemie gekommen. Seit dem Herbst wird die Lage aber immer schlechter, zuletzt stiegen die Infektions- und Todeszahlen so stark wie noch nie. Die Krankenhäuser stoßen an ihre Grenzen, von den 672 Intensivbetten (für 10,3 Millionen Einwohnern) waren Ende vergangener Woche 638 belegt. Seit vergangenen Freitag gilt - wie schon im Frühjahr - ein strenger Lockdown, die Maßnahmen ähneln jenen in Österreich.

Andorra

Der Zwergstaat zwischen Frankreich und Spanien ist von der Coronakrise ebenfalls stark betroffen. Bei einer Einwohnerzahl von nicht einmal 80.000 Menschen wurden seit Beginn der Pandemie mehr als 9.100 Infektionen und über 90 Todesfälle gezählt. Am Dienstag kündigte Spanien an, 30.000 Dosen des BioNTech/Pfizer-Impfstoffes an Andorra zu liefern.