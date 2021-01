"Namen und Gesichter": Marke von zwei Millionen Corona-Toten erreicht

Mehr als zwei Millionen Covid-Patienten sind weltweit bereits gestorben. Den traurigen Rekord hielt die Johns Hopkins Universität am Freitagabend auf ihrer Corona-Homepage fest.

Mit rund 390.000 Toten mussten die USA bislang die höchste Zahl melden, gefolgt von Brasilien (200.000) und Indien (150.000). Allein in der vergangenen Woche starben 23.000 Menschen in den Vereinigten Staaten von Amerika am Coronavirus. Täglich kommen in dem Land rund 230.000 Neuinfektionen hinzu.

Mehr als 93 Millionen Menschen weltweit haben sich seit etwas mehr als einem Jahr mit dem Coronavirus infiziert.