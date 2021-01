Kogler: „Da sind wir mitten am Weg zur Korruption“

Beim Impfen läuft wenig wie geplant. Die Bürgermeister tricksen und lassen sich impfen. Warum hat der Gesundheitsminister den Impfplan noch immer nicht dem Ministerrat vorgelegt?

Es gibt einen von Experten entwickelten Impfplan, der gilt für alle. Die Bundesländer sind für die Umsetzung und die Steuerung vor Ort zuständig. Das ist die klare Aufgabenteilung, die finde ich in Ordnung. Was die Bürgermeister betrifft, ist die Geschichte relativ klar: Wenn sich jemand aus seinem Bürgermeisteramt heraus vordrängelt, dann riecht es nicht nur nach Machtmissbrauch, dann ist es Machtmissbrauch. Das muss abgestellt werden von den Landeshauptleuten. Es gibt da eine einzige Ausnahme immer dann, wenn Personen regelmäßig in den Alten- und Pflegeheimen arbeiten oder ehrenamtlich mithelfen. Nur das können Gründe sein, dass jemand geimpft wird, der vielleicht auch noch Bürgermeister ist. Kraft seines Amtes als Bürgermeister ist es Machtmissbrauch. Da sind wir mitten am Weg zur Korruption, weil es ihm nicht zusteht.

Derzeit ist der Impfplan nur eine Empfehlung, da fehlt eine entsprechende Verordnung von Rudolf Anschober ...

Der Impfplan ist der Rahmen. Es gibt klare Vorgaben für die erste Phase, weitere für die nächsten Phasen werden folgen. Wir sehen ja gerade, dass wir flexibel auf Lieferschwierigkeiten reagieren müssen. Es gibt Impfkoordinatoren, und es gibt die Gesundheitslandesräte. Die sollten das auf die Reihe bekommen und die Einhaltung auch scharf kontrollieren. Je knapper die Dosen, desto wichtiger ist das.

Sebastian Kurz hat die SPÖ an Bord geholt. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig war bei der Pressekonferenz an seiner Seite. Die ÖVP stimmt SPÖ-Anträgen im Parlament zu. Ist die SPÖ der neue Schattenkoalitionspartner?

Es ist ja bekannt, dass ich mit Pamela Rendi-Wagner eine sehr gute Gesprächsbasis habe und ihre fachliche Kompetenz schätze. Natürlich wollen wir die Opposition einbinden. Gerade in so einer Krise braucht es breite Mehrheiten in beiden Kammern. Wir haben als Grüne seit Beginn der Regierung versucht, die Sozialpartner, die Opposition und die NGOs besser einzubinden. Da ist nach Türkis-blau das Vertrauen in Trümmern gelegen. Es ist gut, wenn das wechselseitige Vertrauen jetzt sichtbar bei allen wächst.