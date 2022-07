Sorgen wegen Personalausfällen an vielen deutschen Kliniken + WHO empfiehlt Auffrischung

Der führende Titelverteidiger Tadej Pogacar hat bei der Tour de France einen weiteren Mannschaftskollegen wegen einer Corona-Infektion verloren. Der neuseeländische Bergspezialist George Bennett sei nach am Montagabend auftretenden Symptomen positiv getestet worden und können nicht mehr weitermachen, teilte der UAE-Renstall mit. Der wichtige Helfer ist der zweite Covid-Ausfall in der Mannschaft von Pogacar, am Wochenende war Vegard Stake Laengen (NOR) betroffen.

In Pogacars Team hatte es auch schon im Vorfeld der Tour Corona-Fälle gegeben. Wie Bennett trat am heutigen Dienstag auch der Australier Luke Durbridge (BikeExchange) wegen eines positiven Tests nicht mehr zur zehnten Etappe an. Damit sind bisher insgesamt fünf Profis wegen einer Infektion ausgeschieden. Bei den obligatorischen Tests vor dem Ruhetag am Sonntagabend waren noch alle Proben negativ ausgefallen. Viele Teams wie UAE lassen zusätzlich freiwillig testen.