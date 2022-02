Rufe nach Aus für Gratis-Tests werden lauter + Wer von der Impfpflicht ausgenommen ist

Die Australier Tahli Gill und Dean Hewitt werden nach positiven Corona-Tests bei Gill nicht mehr am olympischen Curling-Wettbewerb in Peking teilnehmen. Dies teilte das Nationale Olympische Komitee Australiens am Sonntag mit. Das Mixed-Doppel, das seine bisherigen sieben Partien verloren hatte, verpasst nun seine abschließenden beiden Spiele. Das Duo soll so schnell wie möglich abreisen, damit die vor Olympia mit dem Virus infizierte Gill das Quarantäne-Hotel verlassen kann, in das sie sich begeben musste.

Zuvor hatten die Organisatoren am Sonntag mitgeteilt, dass zehn weitere Beteiligte an den Winterspielen positiv getestet worden seien, darunter sechs Athleten oder Teammitglieder. Insgesamt hatte es am Vortag mehr als 72 000 Corona-Tests gegeben. Damit beträgt die seit dem 23. Januar registrierte Zahl von Fällen nun 363.