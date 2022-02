Stadtrat Hacker verteidigt strengere Maßnahmen in Wien

Auf die Frage, ob das nicht ein Widerspruch sei beziehungsweise intellektuell fraglich, sagt Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) im Ö1-Morgenjournal: "Das war die Frage an die Bundesregierung. Wie kann man intellektuell auf die Reihe kriegen, dass wir gestern eine Impfpflicht im Bundesrat beschlossen haben und gleichzeitig sagen wir 'Wurscht, ob geimpft oder nicht geimpft. Wir machen wieder Spielregeln, wo man nur mit Maske in den Handel gehen kann.' Das ist das, was ein bisschen komisch ist und wo die politischen Schwerpunktsetzungen nicht zusammenpassen."

So würde die Frage in den Hintergrund rücken, ob jemand geimpft sei. "Rein grundsätzlich muss man sehen, unser Hauptroblem sind leider die Menschen, die sich nicht impfen haben lassen." 63 Prozent der positiven Fälle seien nicht geimpft. „Wenn ich in das Spital schaue, sind dort faktisch nur ungeimpfte Personen.“

Urlaubsrückkehrer

Er erwartet für die nächste Woche einen Rückgang der Corona-Neuinfektionen. Nach den Semesterferien und durch die „Übernahme“ des Pandemiegeschehens durch die Omikron-Subvariante BA.2 könnte das aber nur eine kurze Atempause sein. BA.2 sieht er zwar nicht als „großen Gamechanger“, wie er im Morgenjournal sagte, die Lage in den Spitälern bleibe aber angespannt.

Durch den Beginn der Semesterferien fallen nächste Woche die Corona-Tests an den Schulen weg, viele Menschen werden auf Urlaub sein, die Folge: „Die Zahlen werden nächste Woche runtergehen“, so Hacker. Die Woche danach treffen zwei Ereignisse zusammen: Mit Beginn des Sommersemesters werden die Corona-Screenings in den Schulen wieder aufgenommen, und man werde wohl auch Corona-positive Urlaubsrückkehrer finden. Zudem werde „dann die Wirkung der BA.2-Variante ebenfalls hoch oben sein“.