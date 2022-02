Covid: Gibt es auf Intensivstationen auch dreifach Geimpfte?

In der Anfangsphase der Pandemie mussten 10 von 100 PCR-Positiven in einem Spital aufgenommen werden, jetzt ist es nur mehr einer von 100, erklärt Assadian.

Man könne aber nicht einfach sagen, dass Omikron von seinen Eigenschaften her „eine mildere Variante“ sei: „Vielleicht es ist so, aber das können wir gar nicht beurteilen. Die immunologische Situation in der Bevölkerung ist heute eine ganz andere als im Jänner 2020.“

Damals hatte niemand einen Immunschutz durch Infektion oder Impfung. Assadian: „Auch wenn das viele nicht hören wollen: Ich führe die milderen Verläufe zu einem großen Teil auf den Impfschutz eines großen Teils der Bevölkerung zurück.“