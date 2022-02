Covid-19: Werden wir bald auch eine vierte Impfung benötigen?

Die ersten Impfzertifikate nach dem dritten Stich laufen im Juli ab. Was passiert danach?

Am 17. Oktober begannen in Österreich die Auffrischungsimpfungen (neun Monate nach den ersten Zweitstichen am 17. 1.). 270 Tage danach, also ab Mitte Juli, wäre laut derzeitiger Regelung der Covid-Maßnahmenverordnung ein vierter Stich notwendig, um wieder ein gültiges Impfzertifikat zu bekommen. „Andernfalls ist das Zertifikat abgelaufen“, heißt es bei der Elga GmbH. Allerdings: „Die Gültigkeit der Impfzertifikate wird immer an die wissenschaftlichen Erkenntnisse angepasst“, betont man im Gesundheitsministerium. „Sollten die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen, dass die Schutzwirkung der Booster-Impfung länger als bisher angenommen anhält, ist auch hier eine Anpassung in der Gültigkeit möglich.“

Dass eine Impfpflicht kommt, andererseits die PCR-Tests auch für Ungeimpfte kostenlos bleiben, wird vielfach kritisiert. Bleibt das so?

„Wir befinden uns inmitten der Omikron-Welle. Hier ist es besonders wichtig, einen guten Überblick über das Infektionsgeschehen zu haben und den Menschen einen einfachen und niederschwelligen Zugang zu den Testmöglichkeiten zu bieten“, lautet die Begründung des Ministeriums. „Die Tests werden daher jedenfalls bis Ende März kostenfrei bleiben, das Vorgehen darüber hinaus wird aktuell evaluiert.“