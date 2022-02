Subtyp BA.2: "Die Omikron-Welle kann zwei Gipfel haben"

Wie wird es nach Omikron weitergehen?

Die Omikronwelle ist ja schon so ähnlich wie eine endemische Welle, die bereits weitgehend frei läuft mittlerweile. Im Moment stellt sich die Frage, werden wir in den nächsten Jahren jährlich eine oder zwei Wellen sehen, also im Herbst und Frühjahr je eine, oder doch pro Winter nur eine. Derzeit sieht es so aus, als würden sich die Corona-Wellen doch wesentlich höher auftürmen als die Influenza-Wellen und eventuell auch häufiger auftreten. Einfach deshalb, weil SARS-CoV-2 wesentlich infektiöser ist als Influenzaviren.

Eine Genesung mit einer früheren Variante ist kein zuverlässiger Schutz vor einer Infektion mit BA.2?

„Ja, und es kann auch so sein, dass der Körper zwar BA.1 abwehren konnte, aber nicht BA.2. Generell ist auch der Schutz von Omikron-Infizierten gegen eine Ansteckung mit der Delta-Variante nicht gut, außer die Omikron-Infektion liegt nur kurz zurück“, sagt Elling.

„Es ist auch nicht so, dass sich die Varianten linear entwickeln, dass also nach BA.2 jetzt BA.3 und BA.4 kommt. Die nächste Variante kann wieder aus einer ganz anderen Ecke kommen.“

„Bisher sind alle Varianten mehr oder weniger aus dem Ursprungsvirus hervorgegangen. Man muss sich das Ursprungsvirus, das Wuhan-Virus, wie den Urknall vorstellen, seither streben die Varianten in verschiedenen Richtungen auseinander. Das bedeutet: Wenn man gegen eine Variante in einer Ecke des "Universums“ immun ist, ist man nicht automatisch auch gegen alle anderen immun.“

Was bedeutet das für eine künftige Impfstoffentwicklung?

„Man könnte Impfstoffe produzieren, die mehrere Varianten abdecken und damit einen breiteren Schutz bieten, so, wie das auch bei der Influenza der Fall ist, wo man ja auch Vierfachimpfstoffe macht. Mit Impfungen wird man jedenfalls einen wesentlich besseren Schutz vor schweren Erkrankungen haben als alleine durch Infektionen.“