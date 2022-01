Epidemiologe zu Corona-Tests:: „Derzeit gibt es keine Teststrategie“

Befürworter von breiten Tests argumentieren, dass Omikron-Infizierte zumindest eine Woche infektiös sind. Auch wenn das Ergebnis erst am zweiten oder dritten Tag vorliege, sei der Zeitraum, in dem man möglicherweise unentdeckt infektiös ist, kürzer. „Dieses Argument hatte bei früheren Varianten wahrscheinlich mehr Berechtigung: Bei Omikron ist die Zeit von einer Ansteckung zur nächsten auf zirka drei Tage reduziert, das geht so schnell, sodass der Zusatznutzen des vielen Testens wahrscheinlich minimal ist.“ Da man in der Regel immer mit denselben Menschen Kontakt habe, „steckt man die Leute wahrscheinlich schon am Tag eins, zwei oder drei der Infektiosität an, bevor es ein PCR-Testergebnis gibt – weil es mit Omikron so schnell geht.“

Testungen aus Neugier

Die Schultestungen seien grundsätzlich sinnvoll, „weil Schulen der einzige Ort sind, wo wir halbwegs eine Übersicht über das Infektionsgeschehen haben“. Während manche Experten drei PCR-Tests pro Woche fordern, geht Gartlehner davon aus, dass ein PCR-Test und zwei Antigen-Tests pro Woche ausreichend sind. Kritisch sei auch zu sehen, dass sich viele während der Absonderung täglich PCR-testen lassen, um aus Neugier den Ct-Wert zu erfahren.

Gartlehner ist auch davon überzeugt, dass mit der Einführung der Impfpflicht eine Diskussion über kostenpflichtige Tests notwendig wird. "Von der Logik widerspricht es sich, wenn man sagt, man führt eine Impfpflicht ein, und alle, die das Gesetz ignorieren, bekommen die Tests weiterhin gratis. Ich glaube, dass sich bei kostenpflichtigen Tests, und wenn es nur ein Kostenbeitrag ist, sich dann doch viele zur Impfung motivieren lassen würden."