Wie man nach einer Covid-19-Infektion wieder riechen lernt

Kontrollgruppe ebenfalls Störungen

An den Studienergebnissen aus Schweden ist auffallend, dass Tests in der Kontrollgruppe mit Personen ohne vorangegangener Infektion, also Personen, die keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 gebildet hatten, ebenfalls Störungen des Geruchssinns feststellten. Etwa ein Fünftel der Probandinnen und Probanden wies ähnliche Beeinträchtigungen auf, wie die Genesenen-Gruppe. Das lässt darauf schließen, dass Geruchsstörungen auch unabhängig von Covid-19 verbreiteter waren, als zunächst bekannt war. Vor der Teilnahme an der Studie seien sich viele Menschen nicht über ihren eingeschränkten Geruchssinn bewusst gewesen.

"Angesichts der Zeitspanne, die seit der ersten Beeinträchtigung des Geruchssystems vergangen ist, ist es wahrscheinlich, dass diese Geruchsprobleme dauerhaft sind", schreibt das schwedische Forschungsteam. Anders sieht das Müller. Auch nach längeren Einschränkungen könne es wieder zu einer vollen Leistungsfähigkeit des Geruchssinns kommen: "Bei den 80 Prozent der Patienten, die eine Hyposmie haben, ist eine Regeneration wahrscheinlich.“

Der Grund für das typische Covid-19-Symptom ist, dass die Rezeptoren des Coronavirus nicht auf den Riechnervenzellen sitzen, sondern auf den Stützzellen der Riechschleimhaut. Die Nervenzellen und die Basalzellen, von denen die Regeneration ausgeht, werden also nur sekundär geschädigt, erklärt Müller. Oft reiche aber doch eine gewisse Zerstörung dieser Stützzellen aus, um größere Probleme zu verursachen.

„Lebensqualität verloren gegangen“

Schlechter oder gar nichts mehr zu schmecken bedeutet für Betroffene eine massive Einschränkung in ihrem Alltag. Essen erleben sie häufig nicht mehr als Genuss; statt Geschmack müssen sie auf andere Methoden ausweichen. Seit sie nicht mehr richtig schmecken kann, achte sie beim Essen mehr auf Konsistenz und Farben, erzählt etwa Kosjak. "Ich vermisse es schon sehr, da sich dadurch auch mein Verhältnis zum Kochen oder Essengehen verändert hat und so ein Stück weit Lebensqualität verloren gegangen ist.“

Gegen Riechstörungen oder Riechverluste gibt es aktuell keine Medikamente. Ideen zu Riechimplantaten lägen zwar vor, allerdings scheint die Umsetzung davon noch in weiter Ferne, so Müller. Trotzdem gibt es Möglichkeiten, um dem eigenen Geruchssinn wieder etwas auf die Sprünge zu helfen. Müller empfiehlt als einzige evidenzbasierte Therapiemöglichkeit das Riechtraining, das auch in Eigenregie durchgeführt werden kann.