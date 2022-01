Über 34.000 Corona-Neuansteckungen: Was dieser neue Rekordwert bedeutet

"Man kann schon optimistisch sein, dass wir in dieser Welle nicht wieder in so arge Bedrängnis geraten werden wie in früheren Phasen der Pandemie." Die Zahl der Neuinfektionen sei inzwischen ohnehin nur mehr ein Parameter von vielen, die in Summe eine Risikoabschätzung ermöglichen. "Mit den Infektionszahlen alleine konnte und kann man nicht die Gesamtlage beurteilen."

Langer Atem vonnöten

Bis sich die Lage entspannt, werde es allerdings noch mehrere Wochen dauern. Umweltmediziner Hutter geht davon aus, dass sich die 7-Tage-Inzidenz, sprich die Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage, Anfang Mai bei einem Wert von 50 einpendeln wird. Derzeit liegt sie bei über 2.000.