Lockerungen: Was eine Virologin und ein Komplexitätsforscher sagen

Es sei nciht auszuschließen, dass es wieder zu einer bedrohliche Situation kommen könne: "Die Patientenzahlen in den Krankenhäusern steigen ebenso wie die Inzidenzen, und die werden auch nicht so schnell wieder fallen. Wir müssen diesen Peak, diesen Gipfel abflachen, so gut wir das nur können, um die Krankenhäuser nicht zu überlasten und die kritische Infrastruktur nicht zu gefährden." Aus diesem Grund sei es notwendig, die Ungeimpften so weit es gehe aus dem allgemeinen Pandemiegeschehen herauszunehmen: "Es ist ganz klar, dass die Impfung 80 bis 90 Prozent der Infizierten vor einem Krankenhausaufenthalt schützt, der Schutz vor der Intensivstation ist sogar noch höher."

"Kontrolliert durchlaufen lassen"

Das Fazit der renommierten Virologin: "Wir können Omikron kontrolliert ohne einen Lockdown durchlaufen lassen, aber das muss kontrolliert erfolgen. Es nützt uns nichts, wenn wir die Menschen dann nicht mehr behandeln können oder die Infrastruktur zusammenbricht."

Peter Klimek: "Zu früh für Entwarnung"

Komplexitätsforscher Peter Klimek vom Complexity Science Hub in Wien sieht zwar im Lockdown für Ungeimpfte anhand von Mobilitätsdaten bei einer konsequenten Umsetzung von 2-G keine Wirksamkeit - hält es insgesamt aber für zu früh, Entwarnung zu geben.

Zum Lockdown für Ungeimpfte sagt er: "Der Unterschied mit und ohne Lockdown für Ungeimpfte ist relativ bescheiden."

Natürlich sehe man, dass die Ungeimpften im Infektionsgeschehen überproportional stark vertreten seien: "Andererseits sind das mittlerweile vor allem jüngere Menschen."