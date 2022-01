Immer mehr drängen auf Lockerungen, Mückstein jedoch dagegen

Lockdown für Ungeimpfte wird verlängert

Was das Zögern auch erklären könnte: Der Lockdown für Ungeimpfte wird am Freitag von der Regierung im Hauptausschuss also wohl für zehn weitere Tage verlängert. Das Impfpflichtgesetz bestätigt der Bundesrat erst am 3. Februar. Würde die Regierung die Maßnahmen diese Woche beenden, gäbe es mehrere Tage weder Einschränkungen, noch die Impfpflicht – ein wohl unerwünschtes Szenario.

Im Handel brodelt es längst. Die Kontrollen hätten zuletzt zugenommen, ist zu hören. „Sogar am Samstag stand ein Beamter bei mir im Geschäft, der kontrolliert hat, ob ich kontrolliere“, sagt ein Wiener Händler und fügt süffisant hinzu: „Ich dachte, Beamte gehen Freitagmittag ins Wochenende, aber derzeit wollen sie wohl Flagge zeigen.“ Wobei vielen Verkäufern gar nicht ganz klar sei, wen genau sie in Sachen 2-G kontrollieren sollen, sagt Christian Wimmer, Geschäftsführer von Service&More, einer Einkaufsgenossenschaft von knapp 300 Fachhändlern. Der Möbelkauf sei traditionell Familiensache. Kommt jetzt ein Familie mit zwei Kindern eine Couch kaufen, stellt sich die Frage, ob alle einen 2-G-Nachweis brauchen, oder nur der, der zum Zahlen an die Kassa kommt, findet Wimmer. Bei einer Branchenveranstaltung hätte ein Mitarbeiter des Bundeskriminalamt darauf keine Antwort gewusst. „Das ist zehn Tage her, die Antwort ist man mir bis heute schuldig geblieben.“

Wimmers Standpunkt ist klar: „Wir Händler sind keine Exekutive, können die Kontrollen also nicht länger übernehmen.“ Ihm sei zwar klar, dass die Polizei jetzt auch keine zusätzlichen 30.000 Polizisten aus dem Hut zaubern könne, die die Kontrollen übernehmen. „Aber es ist Sache der Politik, praktikable Lösungen zu finden, wir können das nicht ausbaden.“

Dass die 2-G-Kontrollen im Handel mit Einführung der Impfpflicht Anfang Feber fallen müssen, ist aus seiner Sicht klar. Laut einem von Handelsobmann Rainer Trefelik beauftragten Gutachten bestehe der Zweck der bevorstehenden Impfpflicht darin, die Impfquote zu erhöhen und die Spitäler damit langfristig zu entlasten. „Bisher sollte ein Lockdown für Ungeimpfte zum Impfen motivieren. Diese Motivation ist aber angesichts der Impfpflicht nicht mehr notwendig.“

Der Eingriff in die Erwerbsfreiheit, der mit der 2-G-Pflicht im Handel – samt 2-G-Kontrollen – verbunden sei, verliere durch die Impfpflicht seine Verhältnismäßigkeit.

Währenddessen lobbyiert die Gastronomie für ein Ende der 22-Uhr-Sperrstunde.