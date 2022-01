Lockdown für Ungeimpfte: Rufe nach Aus werden lauter

Sinnhaftigkeit

Genau diese Sinnhaftigkeit, genauer die Wirksamkeit, des Lockdowns für Ungeimpfte sei allerdings nur schwer messbar, ließ Komplexititätsforscher Peter Klimek aufhorchen. Anhand von Mobilitätsanalysen versuchte Klimek via einer Untersuchung im November herauszufinden, ob in Bezirken mit niedriger Impfrate die Mobilität stärker zurückgegangen ist, als in Bezirken mit höherer Impfbereitschaft. "Wir hatten erwartet, dass man große Unterschiede sieht. Wir haben es nicht in den Daten gefunden,“ so das Fazit des Komplexititätsforschers.

Entsprechend würden keine eindeutig wissenschaftlichen Belege vorliegen, dass der Lockdown Wirkung zeige.