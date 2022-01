Auch Platter rüttelt am Lockdown für Ungeimpfte

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) stimmte am Dienstag bei einer Pressekonferenz nach der Sitzung der Landesregierung in den Kanon jener ein, die inzwischen auf Lockerungen der Corona-Maßnahmen drängen. Er sähe bei der Bundesregierung Handlungsbedarf in zwei Bereichen.

Das betrifft einerseits den Lockdown für Ungeimpfte. "Ich meine, dass man im Zusammenhang mit der Impfpflicht diesen Lockdown für Ungeimpfte doch hinterfragen muss." Diese Diskussion "muss geführt werden."