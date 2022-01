Wirkung und Nebenwirkung: Warum man den Covid-Impfstoffen vertrauen kann

Die zehn häufigsten bisher gemeldeten Reaktionen sind laut BASG Kopfweh, gefolgt von Fieber, Schmerzen an der Impfstelle, Müdigkeit, Gelenksschmerzen, Muskelschmerzen, Schüttelfrost, Übelkeit, Schwindel und Schmerzen am Arm.

In Summe wurden bei 2,58 Impfungen je 1.000 verabreichten Dosen Meldungen über vermutete Impfnebenwirkungen gemacht. Der Impfstoff mit den meisten gemeldeten Impfnebenwirkungen ist laut BASG jener von Astra Zeneca – gefolgt von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech/Pfizer.

Geschlecht

Frauen meldeten deutlich häufiger Impfreaktionen als Männer. Zwei Drittel der Meldungen über vermutete Impfnebenwirkungen entfielen auf Frauen. Die meisten Nebenwirkungen meldeten Personen im Alter von 18- bis 44 Jahren (55 Prozent), gefolgt von 45- bis 64-Jährigen (32 Prozent). Am wenigsten Impfnebenwirkungen wurden in der Gruppe der Fünf- bis Elfjährigen gemeldet (0,1 Prozent) – jene Gruppe mit der derzeit niedrigsten Durchimpfungsrate.

Allergien

Temporäre allergische Hautreaktionen wurden 1.140 Mal gemeldet, systemische allergische Reaktionen 297 Mal, am häufigsten jeweils bei Biontech/Pfizer (588 bzw. 189 Mal). 215 Patientinnen und Patienten berichteten von einer vorübergehenden Gesichtslähmung oder Taubheit im Mundbereich, die wieder abklang.

Herz

186 Fälle von Herzmuskelentzündungen wurden hierzulande bisher als mögliche Folge einer Covid-Impfung gemeldet. Darunter der Fall einer 81-Jährigen, die schließlich an Multiorganversagen verstarb. Bei einer 71-jährigen Patientin führte die Herzmuskelentzündung zum Tod. Eine weitere 88-jährige Patientin starb infolge einer Herzinsuffizienz. Bei einem 73-jährigen Patienten, bei dem das Guillain-Barré-Syndrom (entzündliche Erkrankung der Nerven) als vermutete Todesursache angegeben wurde, wurde eine Herzmuskelentzündung begleitend diagnostiziert.

Im Bericht der BASG wird betont, dass die zeitliche Nähe zur Impfung nicht unbedingt eine Kausalität bedingt. Eine kürzlich veröffentlichte US-amerikanische Studie relativiert außerdem Meldungen über unspezifische Nebenwirkungen: In zwölf Placebo-kontrollierten Impfstoffstudien klagte rund ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer trotz wirkungsloser Scheinimpfung über "Nebenwirkungen".

Blutgerinnung

In der ersten Impfphase kam es nach Impfungen mit Astra Zeneca und Johnson & Johnson sehr selten Blutgerinnungsstörungen, der sogenannten Vakzin-induzierten-thrombotischen Thrombozytopenie (VITT). Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) sieht einen Zusammenhang zwischen den Blutgerinnungsstörungen und den Covid-19-Impfungen der beiden Hersteller als gegeben. In Österreich sind eine 49-Jährige und eine 36-Jährige infolge einer VITT nach der Impfung verstorben. Insgesamt wurden 15 Fälle gemeldet, bei denen dieses Krankheitsbild vermutet wird.

Todesfälle

In Österreich werden bisher insgesamt zwei Todesfälle als kausal mit der Impfung in Zusammenhang stehend angenommen. Beide Todesfälle werden auf schwere Gerinnungsstörungen zurückgeführt.

241 Todesfälle wurden österreichweit als zeitnah zur Impfung gemeldet. Bei fünf davon konnte ein Zusammenhang mit der Impfung ausgeschlossen werden. Bei 20 Personen fiel die Impfung in die Inkubationszeit einer Covid-19-Erkrankung im Rahmen derer die Patientinnen und Patienten verstarben. Bei 34 weiteren bestanden schwerwiegende Vorerkrankungen, die laut BASG vermutlich todesursächlich waren. 180 weitere Fälle sind noch in Abklärung bzw. konnten in diesen Fällen keine weiteren Informationen eingeholt werden. "Da speziell am Beginn der Impfaktion hauptsächlich hochbetagte Personen geimpft wurden, war damit zu rechnen, dass in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung auch natürlich bedingte, d. h. nicht impf-bedingte gesundheitliche Ereignisse erwartungsgemäß auftreten", heißt es dazu im Bericht der BASG.

Unklar ist der Fall eines Zwölfjährigen, bei dem es am Tag nach der Impfung mit Biontech/Pfizer zu einem Kreislaufstillstand kam. Der Patient starb drei Tage später. Es ist aktuell noch nicht klar, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht.